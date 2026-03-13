EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile an diesem Tag bei 1 307,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,765 Anteilen. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Aktien wären am 12.03.2026 701,84 EUR wert, da der Schlussstand 917,30 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,82 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Adyen BV Parts Sociales eine Börsenbewertung in Höhe von 28,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at