Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Investmentbeispiel
|
07.08.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 2 352,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 0,425 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 933,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 396,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 60,33 Prozent.
Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 29,90 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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