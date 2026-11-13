EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Adyen BV Parts Sociales-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 416,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,071 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 61,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 868,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,71 Prozent verringert.

Adyen BV Parts Sociales wurde am Markt mit 27,72 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at