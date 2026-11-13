Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitable Adyen BV Parts Sociales-Investition?
|
13.11.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 416,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,071 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 61,29 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 868,00 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38,71 Prozent verringert.
Adyen BV Parts Sociales wurde am Markt mit 27,72 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|874,20
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.