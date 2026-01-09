EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse ASX Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 489,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,671 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 965,09 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 08.01.2026 auf 1 437,60 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,49 Prozent.

Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 46,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at