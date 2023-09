EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Adyen BV Parts Sociales bedeutet

Am 22.09.2022 wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an diesem Tag 1 274,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,785 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2023 auf 630,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 494,98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,50 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 20,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at