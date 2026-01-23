EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1 919,00 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,052 Adyen BV Parts Sociales-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 1 431,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 44,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at