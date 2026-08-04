Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Ahold Delhaize (Ahold)-Performance 04.08.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ahold Delhaize (Ahold) gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,18 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investierten, hätten nun 47,226 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 637,31 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 03.08.2026 auf 34,67 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,73 Prozent zugenommen.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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