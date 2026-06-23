EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Einstiegs gewesen.

Am 23.06.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 30,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,069 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 22.06.2026 1 131,94 EUR wert, da der Schlussstand 34,23 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,19 Prozent gesteigert.

Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at