Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage? 23.06.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Einstiegs gewesen.

Am 23.06.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers betrug an diesem Tag 30,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,069 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 22.06.2026 1 131,94 EUR wert, da der Schlussstand 34,23 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,19 Prozent gesteigert.

Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Analysen
18.06.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 34,90 2,41% Ahold Delhaize (Ahold)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen