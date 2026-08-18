Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Langfristige Performance
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18.08.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen an der Börse EAM ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,54 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,275 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,68 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 17.08.2026 auf 31,66 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,68 Prozent angezogen.
Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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