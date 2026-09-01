Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage? 01.09.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,56 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 463,822 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 30,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 216,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,16 Prozent vermehrt.

Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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