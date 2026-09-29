EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag bei 20,11 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,973 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 32,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,87 EUR wert. Damit wäre die Investition um 60,87 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 27,48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at