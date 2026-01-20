Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize (Ahold)-Investmentbeispiel 20.01.2026 10:04:06

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.01.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie bei 19,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,128 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170,49 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 19.01.2026 auf 33,25 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,49 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 29,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

19.01.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
19.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ahold Delhaize Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
