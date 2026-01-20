Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Ahold Delhaize (Ahold)-Investmentbeispiel
|
20.01.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingefahren
Am 20.01.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie bei 19,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,128 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170,49 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 19.01.2026 auf 33,25 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,49 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Ahold Delhaize (Ahold) zuletzt 29,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
