Ahold Delhaize Aktie

Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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Lukratives Ahold Delhaize (Ahold)-Investment? 30.06.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag 25,07 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 398,883 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 092,54 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 29.06.2026 auf 35,33 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,93 Prozent vermehrt.

Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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