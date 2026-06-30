Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lukratives Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
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30.06.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag 25,07 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 398,883 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 092,54 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 29.06.2026 auf 35,33 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40,93 Prozent vermehrt.
Alle Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com