Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Rentable Ahold Delhaize (Ahold)-Investition?
|
22.09.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier bei 28,70 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348,493 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 134,34 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 21.09.2026 auf 31,95 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 134,34 EUR entspricht einer Performance von +11,34 Prozent.
Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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