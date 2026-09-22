EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier bei 28,70 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348,493 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 134,34 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 21.09.2026 auf 31,95 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 134,34 EUR entspricht einer Performance von +11,34 Prozent.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at