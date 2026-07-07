EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,97 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,552 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,33 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 06.07.2026 auf 35,44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,33 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Ahold Delhaize (Ahold) eine Marktkapitalisierung von 31,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at