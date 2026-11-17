Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,71 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,659 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1 202,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,74 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 202,96 EUR, was einer positiven Performance von 20,30 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 30,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|35,61
|-0,34%