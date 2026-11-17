Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,71 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,659 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 1 202,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,74 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 202,96 EUR, was einer positiven Performance von 20,30 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 30,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at