Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage unter der Lupe
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14.04.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie betrug an diesem Tag 21,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,699 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 13.04.2026 193,92 EUR wert, da der Schlussstand 41,27 EUR betrug. Damit wäre die Investition 93,92 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 35,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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