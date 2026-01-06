Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lohnendes Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
|
06.01.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 27,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,530 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 34,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 254,79 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,48 Prozent gestiegen.
Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 30,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Nachrichten
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Analysen
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|34,34
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.