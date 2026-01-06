EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 27,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,530 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 34,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 254,79 EUR wert. Damit wäre die Investition um 25,48 Prozent gestiegen.

Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 30,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at