EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.12.2022 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,55 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,026 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 219,26 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers am 08.12.2025 auf 34,81 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,93 Prozent angewachsen.

Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 30,59 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at