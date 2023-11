EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Air Liquide-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Air Liquide-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,241 Air Liquide-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.11.2023 24 468,25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 162,86 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 24 468,25 EUR entspricht einer Performance von +144,68 Prozent.

Air Liquide war somit zuletzt am Markt 84,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at