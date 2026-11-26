Bei einem frühen Air Liquide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Air Liquide-Aktie bei 58,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,700 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 188,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 320,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 220,37 Prozent gesteigert.

Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at