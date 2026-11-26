Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Profitable Air Liquide-Investition?
|
26.11.2026 10:03:22
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Air Liquide-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Air Liquide-Aktie bei 58,83 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,700 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 188,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 320,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 220,37 Prozent gesteigert.
Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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