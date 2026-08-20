Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Frühe Anlage
|
20.08.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 132,76 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,532 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 166,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 256,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,62 Prozent.
Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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