EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 132,76 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,532 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 166,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 256,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,62 Prozent.

Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 106,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at