EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.02.2025 wurde die Air Liquide-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,568 Air Liquide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 178,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,34 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 102,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at