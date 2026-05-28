EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 144,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 6,903 Air Liquide-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 262,92 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 27.05.2026 auf 182,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,29 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Air Liquide belief sich zuletzt auf 105,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at