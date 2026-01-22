Air Liquide Aktie

Lukrative Air Liquide-Investition? 22.01.2026 10:03:51

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Liquide-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Air Liquide-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Air Liquide-Anteile an diesem Tag 64,12 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 15,596 Air Liquide-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 428,95 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 21.01.2026 auf 155,74 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 142,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 89,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Air Liquide S.A.

20.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
06.01.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
