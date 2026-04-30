EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 148,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 0,674 Air Liquide-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,74 EUR, da sich der Wert einer Air Liquide-Aktie am 29.04.2026 auf 180,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,74 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 104,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at