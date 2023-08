EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Air Liquide abgeworfen

Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Air Liquide-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Air Liquide-Aktie an diesem Tag 89,38 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,188 Air Liquide-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.08.2023 1 789,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 159,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 78,94 Prozent vermehrt.

Air Liquide wurde am Markt mit 84,66 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at