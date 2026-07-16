Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Lohnender Air Liquide-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,40 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 63,532 Air Liquide-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 175,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 127,06 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 11,27 Prozent.
Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 113,64 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com