EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Air Liquide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,40 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, befänden sich nun 63,532 Air Liquide-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 175,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 127,06 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 11,27 Prozent.

Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 113,64 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at