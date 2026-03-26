Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Lukratives Air Liquide-Investment? 26.03.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr gekostet

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Anlegern gebracht.

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Air Liquide-Aktie an diesem Tag bei 176,74 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Air Liquide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,658 Air Liquide-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.03.2026 968,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 171,26 EUR belief. Mit einer Performance von -3,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Air Liquide-Wert an der Börse wurde auf 98,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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