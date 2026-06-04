Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Air Liquide-Anlage
|
04.06.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 116,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 85,864 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 15 446,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 179,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,47 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 101,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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