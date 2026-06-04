Air Liquide Aktie

Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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Air Liquide-Anlage 04.06.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Air Liquide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Air Liquide-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 116,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 85,864 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 15 446,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 179,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,47 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Air Liquide eine Marktkapitalisierung von 101,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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22.05.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
22.05.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.04.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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