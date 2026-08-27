EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Air Liquide-Papier statt. Diesen Tag beendete das Air Liquide-Papier bei 113,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 88,309 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 14 899,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 168,72 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 899,57 EUR, was einer positiven Performance von 49,00 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 106,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at