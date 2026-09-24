EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Air Liquide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Air Liquide-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,923 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 23.09.2026 155,23 EUR wert, da der Schlussstand 168,18 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,23 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 106,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at