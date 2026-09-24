Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Profitables Air Liquide-Investment?
|
24.09.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Air Liquide-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Air Liquide-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,923 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Air Liquide-Papiere wären am 23.09.2026 155,23 EUR wert, da der Schlussstand 168,18 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55,23 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Air Liquide betrug jüngst 106,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|169,56
|0,20%