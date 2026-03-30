arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|arGEN-X-Investition im Blick
|
30.03.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen arGEN-X-Anteile an diesem Tag bei 10,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 952,381 arGEN-X-Anteilen. Die gehaltenen arGEN-X-Aktien wären am 27.03.2026 578 476,19 EUR wert, da der Schlussstand 607,40 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 5 684,76 Prozent.
arGEN-X wurde am Markt mit 37,59 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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