EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der arGEN-X-Aktie betrug an diesem Tag 13,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,411 arGEN-X-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 874,73 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 14.08.2026 auf 730,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5 187,47 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von arGEN-X belief sich zuletzt auf 45,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at