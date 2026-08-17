arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Profitable arGEN-X-Investition?
|
17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der arGEN-X-Aktie betrug an diesem Tag 13,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72,411 arGEN-X-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52 874,73 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 14.08.2026 auf 730,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5 187,47 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von arGEN-X belief sich zuletzt auf 45,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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