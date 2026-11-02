arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|arGEN-X-Anlage im Blick
|
02.11.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 272,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,366 arGEN-X-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,79 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 30.10.2026 auf 807,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 195,79 Prozent mehr wert.
Am Markt war arGEN-X jüngst 50,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|797,00
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.