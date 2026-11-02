EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 272,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,366 arGEN-X-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 295,79 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 30.10.2026 auf 807,20 EUR belief. Damit wäre die Investition 195,79 Prozent mehr wert.

Am Markt war arGEN-X jüngst 50,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at