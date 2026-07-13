EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen arGEN-X-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem arGEN-X-Papier via Börse EBR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 260,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,329 arGEN-X-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 763,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 275,58 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 192,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 47,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at