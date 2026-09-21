EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden arGEN-X-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EBR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 625,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die arGEN-X-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,160 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 871,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,38 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 39,38 Prozent.

Der Börsenwert von arGEN-X belief sich zuletzt auf 54,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at