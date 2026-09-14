EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 14.09.2016 wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 660,066 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 853,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 563 564,36 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5 535,64 Prozent erhöht.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 53,41 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at