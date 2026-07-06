EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen arGEN-X-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das arGEN-X-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 351,80 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,843 arGEN-X-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.07.2026 2 361,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 830,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 136,16 Prozent zugenommen.

Am Markt war arGEN-X jüngst 51,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at