EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen arGEN-X-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem arGEN-X-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 286,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,350 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 252,59 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 20.02.2026 auf 722,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 152,59 Prozent.

arGEN-X war somit zuletzt am Markt 44,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at