EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit arGEN-X-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das arGEN-X-Papier an diesem Tag bei 230,00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,435 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 693,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 301,39 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 201,39 Prozent.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at