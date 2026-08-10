arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Investmentbeispiel
|
10.08.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.08.2021 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 265,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 763,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 287,57 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 287,57 EUR entspricht einer Performance von +187,57 Prozent.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|754,20
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.