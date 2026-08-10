EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in arGEN-X-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.08.2021 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 265,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,377 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 763,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 287,57 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 287,57 EUR entspricht einer Performance von +187,57 Prozent.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at