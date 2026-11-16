EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen arGEN-X-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die arGEN-X-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse EBR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 779,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,824 arGEN-X-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 878,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 264,43 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,64 Prozent.

arGEN-X wurde am Markt mit 55,24 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at