EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.

Am 08.06.2023 wurde das arGEN-X-Papier an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 364,50 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,274 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (766,00 EUR), wäre die Investition nun 210,15 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,15 Prozent angezogen.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at