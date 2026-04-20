arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

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Lohnende arGEN-X-Anlage? 20.04.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in arGEN-X gewesen.

arGEN-X-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der arGEN-X-Aktie betrug an diesem Tag 227,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 43,879 arGEN-X-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 717,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 31 496,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 214,96 Prozent vermehrt.

arGEN-X wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,42 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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01.04.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
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