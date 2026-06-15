EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 15.06.2021 wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 258,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investierten, hätten nun 3,867 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 783,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 030,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 203,02 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 48,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at