arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Hochrechnung
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15.06.2026 10:04:36
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.06.2021 wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 258,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investierten, hätten nun 3,867 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 783,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 030,16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 203,02 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete arGEN-X eine Marktkapitalisierung von 48,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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