arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|Rentable arGEN-X-Investition?
|
11.05.2026 10:04:47
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem arGEN-X-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 368,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das arGEN-X-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,152 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 670,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 213,41 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,13 Prozent angewachsen.
Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
|
11.05.26
|EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.05.26
|arGEN-X-Aktie sinkt: Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Unternehmen an (dpa-AFX)
|
06.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
06.05.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
04.05.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu arGEN-X N.V.
|10:39
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|arGEN-X N.V.
|691,60
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.