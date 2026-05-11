EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in arGEN-X eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem arGEN-X-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 368,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das arGEN-X-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,152 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 670,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 213,41 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 82,13 Prozent angewachsen.

Alle arGEN-X-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at