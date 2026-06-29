arGEN-X Aktie
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
|arGEN-X-Anlage im Blick
|
29.06.2026 10:03:53
EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der arGEN-X-Aktie via Börse EBR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die arGEN-X-Aktie bei 479,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,209 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 784,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,66 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 163,66 EUR entspricht einer Performance von +63,66 Prozent.
arGEN-X wurde am Markt mit 48,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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