EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger an einem arGEN-X-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der arGEN-X-Aktie via Börse EBR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die arGEN-X-Aktie bei 479,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,209 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des arGEN-X-Papiers auf 784,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,66 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 163,66 EUR entspricht einer Performance von +63,66 Prozent.

arGEN-X wurde am Markt mit 48,54 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at