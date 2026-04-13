EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der arGEN-X-Aktie an der Börse EBR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 349,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in arGEN-X-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,861 arGEN-X-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.04.2026 auf 682,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 951,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,14 Prozent angezogen.

Insgesamt war arGEN-X zuletzt 42,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at