arGEN-X Aktie

arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
arGEN-X-Performance im Blick 26.01.2026 10:04:21

EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 253,80 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,401 arGEN-X-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 620,17 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 23.01.2026 auf 701,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 176,20 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 43,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu arGEN-X N.V.

mehr Analysen
13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 arGEN-X Neutral UBS AG
13.01.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

arGEN-X N.V. 689,20 0,06% arGEN-X N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen