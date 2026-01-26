EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 253,80 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,401 arGEN-X-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 620,17 EUR, da sich der Wert einer arGEN-X-Aktie am 23.01.2026 auf 701,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 176,20 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für arGEN-X eine Börsenbewertung in Höhe von 43,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at